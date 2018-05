Almério se apresenta no teatro de Santa Isabel, no Recife

Show, que acontece neste domingo (20), visa angariar recursos para sua primeira turnê internacional

O cantor pernambucano Almério se apresenta, neste domingo (20), às 19h, no teatro de Santa Isabel, centro do Recife, para angariar recursos para sua primeira turnê internacional, marcada para começar por Lisboa, em julho deste ano.



Desempena é o nome do espetáculo homônimo do seu segundo disco, que mostra Almerio em forma de música, poesia, acompanhado pelos músicos Juliano Holanda (violão e guitarra), Philipe Moreira Sales (flautas e pífanos) e Marconiel Rocha (percussão).



A agenda da turnê internacional de Almério já tem shows marcados para as cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e Amarante. Na abertura do Grande Encontro no Coliseu de Lisboa e Porto, Almério faz 50 minutos do show Desempena. Na bagagem do artista os figurinos de Xuruca Pacheco complementam a beleza do espetáculo.



No show Desempena, Almério canta os mais variados temas como relacionamentos afetivos, desamores, vazio existencial, falsas aparências, escravidão moderna atrelada a convenções, incapacidade de racionalizar, desejo, lascívia, superações, bem e mal.



Os ingressos para o show no Santa Isabel custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria do teatro e no site da Sympla. Mais informações pelo telefone 3355-3323.