Alice Caymmi e Rubi em show inédito no Sesc Santo Amaro

A partir desta quinta-feira (14) a domingo (16), o Sesc Santo Amaro recebe o show "Tropicália – O Disco", com Alice Caymmi e Rubi. O espetáculo faz parte do projeto inédito "Por Dentro Da Música", que contextualiza e aprofunda a discussão em volta de temas musicais.

A cantora e compositora Alice Caymmi e o cantor Rubi interpretam, na íntegra, o álbum "Tropicália ou Panis et Circensis". Lançado em 1968, o disco manifesto uniu música popular e artes visuais em um momento de tensão política e social. Quatro anos depois da instauração da ditadura militar no país, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes, Tom Zé, Rogério Duprat e Torquato Neto se juntaram para apresentar as melodias esteticamente inovadoras e letras questionadoras de "Tropicália ou Panis et Circensis" que ainda reverberam nos dias atuais.