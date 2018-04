Alexandre Pires se apresenta na Bamboa

Show 'O Baile do Nego Véio' traz sucessos da década de 90

Alexandre Pires desembarca hoje(27), em Brasília, para apresentar o novo projeto na Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul). O show "O Baile do Nego Véio" traz sucessos da década de 90 em três horas de apresentação. Di Propósito e DJ Gusttavo Carvalho também sobem ao palco a partir das 22h.



No repertório, "O canto da cidade"(Daniela Mercury), "Liberar Geral" (Terra do Samba) e "Cheia de Mania" (Raça Negra) estão garantidos.



Nascido em Uberlândia, o artista compôs um dos sambas mais tocados na década de 90. A canção "Só Pra Contrariar" foi um dos primeiros sambas que o músico compôs. O hit ficou famoso na voz do Fundo de Quintal e, mais tarde, deu nome ao grupo do qual Alexandre Pires seria o vocalista.



ALEXANDRE PIRES

Bamboa Brasil

Sexta(27), às 22h

Ingressos a partir de R$ 70 na www.bilheteriadigital.com