Alexandre Pires celebra os anos 1990 em nova turnê

Nesta sexta-feira (27), o cantor, produtor, arranjador, dançarino, multi-instrumentista e compositor Alexandre Pires desembarca com o Baile do Nêgo Veio, no Itaipava Catorze, bairro do Recife, Centro. O show, com mais de três horas de duração, vai celebrar os hits dos anos 1990.





A carreira de Alexandre Pires é marcada pelo sucesso. Vencedor de um Grammy, 18 discos gravados, seis DVDs e único brasileiro a ter se apresentado no Salão Oval da Casa Branca, são alguns dos seus feitos. Sua carreira começou aos 13 anos tocando cavaquinho apoiado pelos pais, ambos com gene na música (o pai baterista e a mãe vocalista).



O sucesso no Só Pra Contraria decolou em 1993 ao lado do irmão Fernando e do primo Juliano. Alexandre já foi contemplado no World Music Awards pelo disco mais vendido da indústria fonográfica brasileira, em 1998, com o álbum Só Pra Contrariar. Glória Estefan, Rod Stewart, Kelly Clarkson, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, são alguns dos tantos nomes os quais o artista já dividiu o microfone.



A banda Anabela faz a abertura da noite, às 22h. E o encerramento será com o grupo Pagunça. Os ingressos custam R$ 80, à venda nas lojas Figueiras Calçados dos shoppings e online pelo site e app Bilheteria Digital. Mais informações: 3441-9660.

Alexandre, líder e vocalista do grupo Só Pra Contrariar, foi o grande responsável por grande parte dessa trilha sonora "noventista" no Brasil. Daniela Mercury, Terra Samba e, claro, Só Pra Contrariar, são alguns dos cantores que brilharam nos anos 1990 e terão hits no repertório da festa.Mineiro de Uberlândia, Alexandre Pires e sua banda foram os responsáveis pelo start no boom da época de ouro do pagode no país. Clássicos como "Que Se Chama Amor", "Barata", "Mineirinho", todos do SPC, e "Canto da Cidade", de Daniela Mercury, estão garantidos no repertorio.