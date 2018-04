Alcione comemora 45 anos de carreira com show no Manhattan

Artista trafega entre os mais diversificados gêneros musicais em duas noites de apresentações, sexta-feira (13) e sábado (14)

"Eu Sou a Marrom" marca as comemorações pelos 45 anos de carreira e 70 de idade da cantora maranhense que é um dos maiores orgulhos do cenário artístico brasileiro. Em duas noite de boa música, Alcione trafega entre os mais diversificados gêneros musicais esbanjando talento, suingue, e, principalmente, emoção. As apresentações acontecem sexta-feira (13) e sábado (14), no Manhattan Café Theatro, zona sul do Recife, a partir das 21h. A abertura fica por conta dos Garçons Cantores.



"Eu sou a Marrom" é um projeto multifacetado, com inúmeros itens que serão lançados no decorrer do ano de 2018: um documentário, a biografia da artista, um musical, a gravação de um DVD ao vivo, dia 12 de maio, no Engenhão, e uma turnê roteirizada com seus maiores hits de carreira. Para coroar este que tem tudo para ser o "ano da Marrom", ela foi homenageada no Carnaval paulistano pela Mocidade Alegre, em São Paulo, com o enredo "A voz Marrom que não deixa o samba morrer".



A turnê teve início no fim do ano passado, em um espetáculo realizado na Ribalta, no Rio de Janeiro, que contou com as participações especialíssimas de Maria Bethânia e da Bateria da Estação Primeira de Mangueira. Um show que superlotou a casa da Barra da Tijuca e levou a plateia ao delírio e este mês chega ao Manhattan para um show exclusivo.



O ingresso para o show no Recife custa R$ 220. Mais informações e reservas pelo telefone 3325.3372 ou no site www.manhattancafetheatro.com.br.