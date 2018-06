Alceu Valença faz show em Brasília

ALCEU VALENÇA

Teatro UNIP

Dia 12/06, às 21h

Brasília será a primeira cidade brasileira a receber o Prudential Concerts 2018. A estreia do projeto - que, este ano, vai homenagear os 60 anos da bossa nova - contará com a apresentação de Alceu Valença. Acompanhado por uma orquestra local, regida pelo maestro Carlos Prazeres, o músico promete surpreender o público com sua energia.Realizado entre junho e outubro, o projeto passará por outras cidades do Brasil, como São Paulo e Curitiba. Estão confirmados os shows de artistas como Maria Rita, Rogério Flausino, Milton Nascimento e Maria Gadú, que também se apresentarão ao lado de orquestras locais.A dinâmica do Prudential Concerts permite que o público aprecie a música clássica no início das apresentações e ainda aproveite as performances inéditas dos cantores convidados. Misturas inusitadas e exclusivas farão parte dessa segunda edição.