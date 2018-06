'Aladim, o Musical' retorna com montagem repaginada no Recife

"Aladim, o Musical-Recife" retorna aos palcos com uma montagem totalmente repaginada. O musical entra em cartaz neste sábado (16), em duas sessões, às 17h e às 20h, no teatro do shopping RioMar, zona sul no Recife. A releitura do conto clássico ganhou um formato de musical desde o ano passado feito pela produtora pernambucana Nível 241. O enredo original da história conta com uma adaptação no conteúdo destacando os costumes da região do Nordeste.





Os assentos para a plateia alta e baixa podem ser adquiridos por R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Os valores do balcão nobre variam entre R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Os bilhetes já estão disponíveis na internet ou na bilheteria do teatro RioMar Recife. Mais informações: 3128.0568 e 3132.4477.

Baseado no conto clássico "Aladim e a Lâmpada Maravilhosa", de Antoine Galland, que faz parte do livro "As Mil e uma noites", o espetáculo conta a história do pobre menino Aladim que ao longo da história encontra uma lâmpada mágica, onde dentro vive um poderoso Gênio, capaz de realizar três desejos. Aladim enxerga nele a possibilidade da realização dos seus sonhos, um deles conquistar a princesa Jasmine.A montagem local conta com elenco renovado de 27 artistas. Entre os papéis principais, a princesa Jasmine, que será interpretada por Camila Bastos, enquanto Victor Leal dará vida ao Aladim. O Gênio será vivido por Kleber Valentim. O espetáculo tem a direção geral dos produtores Ana Letícia Lopes e Gabriel Lopes. A direção artística é assinada por Emmanuel Matheus, a direção coreográfica de Stepson Smith.