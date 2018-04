Águas Claras ganha novo espaço kids

O espaço já está aberto para o público

Brincar, escalar, ser youtuber e até policial científico por um dia será possível na "Zunia Brinquedoteca e Festas", novo espaço de lazer voltado para crianças com idades entre quatro e 11 anos. Idealizado pela empresária Mariana Ferola, o espaço será um opção para os pais que passeiam pelo shopping DF Plaza.



Mãe de três filhos, Mariana, vislumbrava um espaço em que as crianças pudessem deixar a imaginação livre para brincar e aprender ao mesmo tempo. Foi daí que nasceu a ideia da Zunia, uma brinquedoteca com 390 m² e três salões para festas.



A Zunia pretende ser uma nova experiência de entretenimento familiar. Além da brinquedoteca aberta diariamente, o parque oferece várias atividades roteirizadas como arvorismo; tirolesa; estúdio de gravação youtuber cama elástica espacial; polícia científica; chef kids espaço games; Zunia artes e muito mais.



"As atividades foram cuidadosamente pensadas por uma equipe de psicólogos e pedagogos a fim de promover o desenvolvimento cognitivo das crianças por meio de brincadeiras lúdicas. E até mesmo despertar a consciência ambiental, como acontece na oficina de reciclagem", ressalta Mariana Ferola. O resto é com as crianças.



ZUNIA – BRINQUEDOTECA & FESTAS

Shopping DF Plaza Mall – Rua Copaíba, Lote 1 - Águas Claras Norte

Todos os dias, das 10h às 22h

Contato para reservas: (61) 3597-9101