Afrocidade recebe Rincon Sapiência no Sesc Pompeia

Afrocidade

Um dos grupos representantes da nova cena musical da Bahia, o Afrocidade mostra sua mescla de afrobeat, reggae e arrocha no palco do Sesc Pompeia nesta quarta-feira (28). Na ocasião, a banda ainda recebe o rapper paulistano Rincon Sapiência.A banda foi formada em Camaçari e explora diversas faces da música negra e baiana: afrobeat, reggae, ragga, dub jamaicano e arrocha, por exemplo. Além de saudar os tambores, oreafirma em suas letras politizadas a força, a importância e a influência direta dos valores étnicos baianos e brasileiros. Com olhar atento ao cotidiano, os músicos revelam suas reflexões sobre o mundo. No repertório do show, músicas inéditas e do EP "Cabeça de Tambor", lançado em 2016.

O Afrocidade é formado por José Macedo (voz), Eric Mazzone (bateria e direção musical), Rafael Lima (percussão), Fernanda Maia (percussão), Danrlei Orrico (percussão), Marley Lima (baixo), Sandro Mascarenhas (teclado), Fal Silva (guitarra) e pela dupla de bailarinos Guto Cabral e Deivite Marcel. Para este show, o grupo recebe Doug Felicio (trombone), Vinicius Chagas (sax) e Lucas Cirillo (gaita).







SESC POMPEIA

Tel.: (11) 3871-7700

Quarta-feira (25), 21h30

R$ 20