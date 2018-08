Conhecida principalmente por suas participações em "RuPaul's Drag Race", Adore Delano se apresenta nesta sexta-feira (3), no Teatro Bradesco. Depois de passar por São Paulo, a artista segue para o Rio de Janeiro, com show no sábado (4), e para Porto Alegre, no domingo (5).

Seu primeiro álbum de estúdio, "Till Death Do Us Party", lançado em 2014, mesmo ano em que participou pela primeira vez do reality, emplacou o hit "I Adore You", que chegou ao terceiro lugar na lista da Billboard. O seu segundo disco, "After Party", de 2016, saiu no mesmo ano em que ela participou da segunda edição do "RuPaul's Drag Race: All Stars 2".

Essa é a quarta vez que Adore vem ao Brasil, sendo que é a primeira com banda. Na ocasião, ela apresenta os temas de "Whatever", de 2017, que mostra o lado mais punk da artista.





TEATRO BRADESCO

Tel.: (11) 4003-1212

Sexta-feira (3), 21h

R$ 60 a R$ 220