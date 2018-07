Adilson Ramos leva romantismo ao Manhattan Café Theatro

A abertura do show, que acontece neste sábado (7), ficará por conta dos Garçons Cantores

Para celebrar o seu legado na formação da música popular brasileira, o cantor Adilson Ramos faz única apresentação no Manhattan Café Theatro, zona sul do Recife, neste sábado (7). A abertura do show ficará por conta dos conhecidos Garçons Cantores, a partir das 21h.



Muito antes da jovem guarda dominar as rádios brasileiras, Adilson Ramos enfeitiçava os adolescentes com canções sobre o amor e a dor. Puro romantismo. O talento para a composição e o canto foi evidenciado na infância e enaltecido na juventude. Em sua longa carreira, lançou mais de 16 LPs.



Com mais de 50 anos de carreira, o músico colaborou com grandes artistas nacionais. Elymar Santos e Aguinaldo Timóteo, Bienvenido Granda e Tânia Alves são alguns dos nomes. Suas canções figuraram em produções globais como a minissérie Hilda Furacão.



Para o show no Manhattan, o músico levará ao público as suas canções mais cultuadas, como "Sonhar Contigo", "Sonhei Com você", "Duas Flores", "O Relógio" e muitas outras. O couvert artístico custa R$ 100. Mais informações e reservas pelo telefone 3325ß3372 ou no site www.manhattancafetheatro.