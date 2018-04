Evento acontece sexta-feira (27) e sábado (28), no Baile Perfumado, zona oeste do Recife, e dá espaço às mais diversas tendências do gênero

O Abril Pro Rock chega a sua 26ª edição com uma programação 100% dedicada ao rock. O evento acontece sexta-feira (27) e sábado (28), no Baile Perfumado, zona oeste do Recife, e dá espaço para as mais diversas tendências do gênero, trazendo para a programação todo o peso das guitarras.



O festival tem confirmado em sua programação as participações da lenda do rock Richie Ramone (EUA), e das bandas Asomvel (ING), Supersuckers (EUA), 70mg (PE), Plugins (PE) e Mad Monkees (CE). No sábado, dia tradicionalmente dedicado ao metal, estão confirmadas as presenças das bandas Moonspell (Portugal), Immolation (EUA), Noturnall (SP), Uganga (MG) Armored Down (SP), Heavenless (RN), Damn Youth (CE), Matakabra (PE), Autopse (AL) e Decomposed God (PE).



O Abril Pro Rock é um dos festivais independentes mais relevantes do País por sempre reunir jovens artistas e bandas novas ao lado de clássicos nacionais e internacionais; e expoentes de uma nova música produzida no Brasil; a exemplo de Johnny Hooker, Barbara Eugênia, Tulipa Ruiz, Marcelo Jeneci, Felipe Cordeiro, Karina Buhr, Daniel Groove, Almério e muitos outros.



Os ingressos para os dois dias de festival estão disponíveis para compra online através do site Sympla e nas lojas Passadisco e Disco de Ouro. Os ingressos custam R$ 60 (meia), R$ 70 (ingresso social + 1 kg de alimento) e R$ 120 (inteira).



Mostra Pôster Arte Design

Está em cartaz no Centro Cultural dos Correios, centro do Recife, a 7ª edição da Mostra Pôster Arte Design, que marca a abertura oficial da programação do Festival Abril Pro Rock 2018. Com o tema Underground, a mostra reúne cerca de 50 peças do acervo do curador Paulo André Moraes, entre pôsteres, cartazes de shows, lambe-lambes, fotos de apresentações históricas no Recife e fitas demo de bandas que forjaram a cena musical da cidade.



A abertura oficial acontece nesta quarta-feira (25), às 19h, com o relançamento do livro "Pesado - Origem e consolidação do metal em Pernambuco", do jornalista Wilfred Gadêlha. A noite também contará com a discotecagem de Alcides Burn. A mostra fica em cartaz no Centro Cultural Correios até o dia 29 de junho, de segunda à sexta-feira, das 11h às 17h e tem entrada gratuita.