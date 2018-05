7º Mostra Ecofalante celebra obra de Werner Herzog

Em sua sétima edição, a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, evento cinematográfico voltado ao meio-ambiente da América Latina, celebra a obra de Werner Herzog, polêmico cineasta alemão que retrata o embate do ser humano com a natureza em seus trabalhos. O festival acontece entre os dias 31 de maio e 13 de junho para comemorar a Semana Nacional do Meio Ambiente e o Dia Mundial do Meio Ambiente.

No total, estão reunidos 18 títulos dirigidos por Herzog, que vão desde seu primeiro curta-metragem, "Hércules" (1962), até "A Caverna dos Sonhos Esquecidos" (2010). Este último leva o espectador ao interior da Caverna Chauvet, no sul da França, local onde os mais antigos desenhos rupestres foram descobertos, em 1994. O lugar reúne desenhos intocados e surpreendentemente realistas, e a narração hipnótica do próprio cineasta é revestida de contemplações metafísicas.

A seleção privilegia obras que focalizam o embate homem versus natureza, entre elas "Encontros no Fim do Mundo" (2007), que mergulha na Antártida, um universo solitário, irracional, estéril e repetitivo repleto de mitos naturais e desejos antigos; e o controverso "Homem-Urso" (2005), sobre o trabalho de um jovem norte-americano que durante 13 anos acompanhou ursos pardos no Alasca, até ser morto por um deles.