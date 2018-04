55SP abre novo espaço com mostra coletiva

A 55SP inaugura seu espaço fixo expositivo em São Paulo nesta terça-feira (3). Para a abertura do local, a instituição realiza a exposição coletiva "Edições Jacarandá", com fotogravuras e duas obras tridimensionais assinadas por 25 artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco, em parceria com a Plataforma Jacarandá. A exposição fica em cartaz até o dia 27 de abril.

A mostra apresenta obras seriadas a preços acessíveis realizadas nos últimos dois anos pelos artistas Afonso Tostes, Arjan Martins, Cadu, Caio Reisewitz, Carlos Vergara, Carlito Carvalhosa, Chiara Banfi, Daniel Senise, Ding Musa, Emmanuel Nasser, Janaina Tschape, José Bechara, Lenora de Barros, Lucia Koch, Luiz Zerbini, Marcone Moreira, Marcos Chaves, Maria Laet, Mauro Restiffe, Nuno Ramos, Raul Mourão, Vicente de Melo e Vik Muniz. Duas obras tridimensionais dos artistas Marcelo Cidade e Marcius Galan também serão expostas.

São peças criadas especialmente para garantir a continuidade das atividades da Plataforma Jacarandá, que divulga obras e artistas brasileiros no exterior, além de editar uma revista trimestral de circulação gratuita e promover exposições.



55SP

Abertura: Terça-feira (3), 19h

Exposição: 3 de abril até 27 de abril

Horário de funcionamento: de terça-feira a sexta-feira das 11 às 19 horas e aos sábado das 11 às 17 horas – Até 27 de abril

Mais informações em www.55sp.art