26º Anima Mundi começa nesta quarta-feira

A curadoria é dos animadores Aída Queiroz, C

, diretores e fundadores do festival. Para as mostras oficiais, foram selecionados 405 filmes, sendo 108 produções brasileiras, de 13 Estados. Contando com as mostras especiais, filmes convidados e retrospectivas, o número de títulos chega a 576 , de diversos temas, técnicas e origens.



Quatro longas infantis e três adultos

ganham destaque na mostra competitiva. Para as crianças, há "The Snow Queen 3: Fire and Ice", comédia do diretor russo Aleksey Tsitsilin; "El Angel en el Reloj", do mexicano Miguel Ángel Uriegas; e "Ploey: You Never Fly Alone", uma coprodução entre Islândia e Bélgica, dirigida por Árni Ásgeirsson. A estreia do nacional "Tito e os Pássaros", dos diretores Gabriel Bitar, André Catoto e Gustavo Steinberg, completa a lista de produções infantis.



Já entre as animações voltadas prioritariamente para os adultos destacam-se "

Com uma programação que engloba 576 produções de mais de 40 países, o Anima Mundi chega à sua 26º edição em São Paulo. O evento acontece a partir desta quarta-feira (1) e até domingo (5),esar Coelho, Léa Zagury e Marcos MagalhãesAs Aventuras de Fujiwara Manchester", nova obra do brasileiro Alê Camargo; "Wall", documentário do canadense Cam Christiansen; e "The Breadwinner", longa indicado ao Oscar e vencedor do Festival de Annecy. Com coprodução de Irlanda, Canadá e Luxemburgo, o drama dirigido por Nora Twomey tem Angelina Jolie na produção executiva. A roteirista do filme, Anita Doron, é uma das convidadas do festival.

Fora de competição, o principal destaque é "Ilha dos Cachorros", animação em stop motion de Wes Anderson ("Fantástico Sr Raposo").



Convidados

Como parte da programação especial do Anima Forum, o festival recebe seis convidados para apresentar sessões, participar de debates e masterclasses com o público.



Anita Doron, autora da adaptação do roteiro de "The Breadwinner", é uma das convidadas. A roteirista húngara-canadense apresenta a masterclass "Narrativas Autênticas", sobre criação de roteiros.

Gustavo Steinberg, de "Tito e os Pássaros" participa de palestras sobre sua nova produção, que estreia no festival. Já Jean-Louis Padis fala sobre a intersecção do live-action e animação em sua aula sobre fotografia para stop motion.



Conhecido por seu trabalho em "Os Simpsons", "A Era do Gelo" e nos dois filmes da franquia "Os Incríveis", Kevin O'Brien ministra a aula "Petrobras Apresenta: Iniciando uma Sequência Que Vende". Já Matias Liebrecht, que trabalhou com Tim Burton em "Frankenweenie" e assina a animação de "Ilha dos Cachorros", ministra a masterclass "A Eterna Batalha do Animador. Stop Motion ao Vivo".





