25º Bienal do Livro homenageia o Emirado de Sharjah

Evento acontece até 12/8, em São Paulo, com autores nacionais e internacionais

Começa nesta sexta-feira (3) a 25º edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Com evento sediado no Pavilhão de Exposições do Anhembi, a Bienal tem programação nacional e internacional até o dia 12 de agosto.



Neste ano, a Bienal retoma com um país homenageado na edição e o local escolhido foi o Emirado de Sharjah, pólo de cultura e educação nomeado pela Unesco como a capital mundial do livro 2019. Além se ter tema do espaço infantil do evento, o país tem seu próprio estante e anuncia a tradução para o português de 40 obras árabes inéditas. A comitiva é composta por nomes como os dos poetas Habib Al Sayegh e Talal Salem e das escritoras Saleha Ghabesh e Shaikha Al Mutairi. A participação também inclui sessões de leitura de poesia com autores árabes, discussões sobre o mercado editorial e shows de música tradicional.



Destaques

Depois de lançar sua fotobiografia na Flip, Fernanda Montenegro também o apresenta na Bienal. Ela participa de um bate-papo no dia 11 de agosto. Outro lançamento importante é o livro "Os Novos Baianos", escrito por Moraes Moreira, que também faz pocket show no dia de abertura. Neste primeiro dia também teremos a presença de Ana Maria Machado, Monja Coen, Bela Gil, Djamila Ribeiro, Arnaldo Lorençato e Ivan Achcar.

Durante o evento, que vai de 3 a 12 de agosto, Ziraldo, Lázaro Ramos, Zeca Camargo e Daiana Garbin também estão presentes.



A lista de escritores internacionais inclui David Leviathan, autor de "Todo Dia", romance que ganhou adaptação cinematográfica em cartaz no Brasil.

Além dele, Beth Reekles, autora de "A Barraca do Beijo", que virou um fenômeno depois que o livro virou um filme pela Netflix, também está confimada na Bienal. A.J.Finn, Vict oria Aveyard e Marissa Meyer são alguns dos outros nomes da programação.



Turma da Mônica

A Mauricio de Sousa Produções (MSP), tem 13 lançamentos por nove editoras diferentes nesta edição da Bienal. Além disso, o desenhista Mauricio de Sousa faz cinco participações dentro da programação, com sessão de autógrafo, conversas e mais. Na ocasião, Mauricio lança o livro "Vamos Pensar + um Pouco?", em parceria com o filósofo e escritor, Mario Sergio Cortella.