Feira do Livro de Brasília começa nesta sexta-feira

A feira teria início no último dia 01, porém foi adiada devido à greve dos caminhoneiros

A 34ª edição da Feira do Livro de Brasília se inicia neste final de semana e segue até domingo (17). O tradicional evento reunirá escritores, leitores, estudantes, professores, especialistas e profissionais do mercado de livros para, a partir das letras, promover a aproximação do público com o diversificado universo da literatura.



O tema escolhido para a edição 2018 da feira aponta para um gênero literário que vem se consolidando como campeão de vendas no mercado nacional: "Literatura Infantil: a Invenção do Sonho. Vamos Brincar de Inventar?"



Feira do Livro de Brasília

Pátio Brasil Shopping

De sexta(8) até domingo(17), das 10h às 22h

Entrada franca