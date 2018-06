Johnny Hooker lança novo álbum no DF

JOHNNY HOOKER

Ingressos: R$ 40

O cantor Johnny Hooker retorna a capital federal com um trabalho de inédito. Intitulado "Coração", o novo álbum do artista já percorreu outras cidades, como Recife e Fortaleza.A mais recente obra do artista propõe um passeio turbinado por diferentes estilos da música brasileira, assim como em sua obra de estreia. Porém, desta vez, as temáticas foram expandidas. O músico discorre sobre abandono, relacionamentos abusivos, sua batalha pessoal contra a depressão, resistência política e afetiva e um olhar doloroso sobre a morte.Johnny se destacou, cerca de dois anos atrás, com seu álbum de estreia "Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!". O álbum atingiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso do Deezer, Spotify e iTunes, conquistando, também, 2 milhões de visualizações no YouTube.