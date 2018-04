Maria Bethânia e Zeca Pagodinho cantam juntos em Olinda

Eles vão dividir o palco pela primeira vez com a turnê 'De Santo Amaro a Xerém', neste sábado (7), no Classic Hall

Depois de cantarem juntos na gravação do CD/DVD "O Quintal do Pagodinho" em 2016, a parceria progrediu e agora Maria Bethânia e Zeca Pagodinho vão dividir o palco pela primeira vez numa turnê que passará por seis capitais. O show estreia em Pernambuco, neste sábado (7), no Classic Hall, em Olinda, com abertura dos portões as 21h.



Batizado de "De Santo Amaro a Xerém", o projeto é uma referência à cidade natal de Bethânia e ao município fluminense onde o sambista tem seu sítio. "Eu acho muito alegre, muito vivo, tanto Xerém como Santo Amaro, com suas dificuldades, muita pobreza, mas também com uma alegria sem fim – pelo menos na minha terra tem isto. É uma festa; todo dia em festa", observa Maria Bethânia.



O roteiro será assinado pelos dois artistas, que interpretarão alguns de seus grandes sucessos como "Negue" e "Reconvexo", alem de canções novas no repertório de cada um. Juntos vão cantar, por exemplo, "Deixa a Vida Me Levar" e "Sonho Meu", que gravaram no DVD do Zeca, e também canções inéditas de Caetano Veloso e de Leandro Fregonesi feitas especialmente para celebrarem este encontro, assim como sambas em homenagem às suas escolas de coração, Mangueira e Portela.



"Onde me chamar para eu ir com Bethânia, eu vou!", brinca Zeca. Mas para ele este é um momento de muita responsabilidade. "Na juventude, ouvi todos os discos de Bethânia, tenho uma admiração enorme por ela. Naquela época, nunca pensei que fosse conhecê-la, quem dirá dividir o palco, mas tenho certeza que faremos uma grande festa".



Os ingressos custam R$ 80 (pista), R$ 300 (mesas VIP e setor), a venda nas bilheterias do Classic Hall e teatro Guararapes, em Olinda, e nos quiosques do Ticket Folia (shoppings Recife, RioMar, Tacaruna, Guararapes e Boa Vista). Mais informações pelo telefone 3427-7501.