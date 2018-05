16ª Semana de Museus começa no Recife

Seis equipamentos da capital pernambucana oferecem atividades como oficinas e rodas de diálogo, até domingo (20)

Começou nesta segunda-feira (14), a 16ª Semana de Museus, evento já tradicional no calendário cultural do país. Articulação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a programação segue até domingo (20), oferecendo uma semana de programação caprichada para celebrar o Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio, e estimular a população a conhecer e frequentar esses espaços de fomento e preservação cultural.



Com o tema "Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos", no Recife, seis equipamentos culturais mantidos pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, vão participar ativamente da Semana. Confira a programação completa no guia online produzido pelo Ibram.



O Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), no Centro, dedicado à produção de arte contemporânea, preparou uma programação especial para a semana comemorativa. A programação da semana começa com uma roda de diálogos, nesta terça-feira (15), das 18h às 20h30, sobre Arte, Conectividade e novos públicos, para discutir sobre relações e conexões nos espaços expositivos. A entrada é gratuita.



O Museu da Cidade do Recife, que faz parte do Conjunto de Fortificações do Brasil, a programação contempla toda a família. De terça (15) a domingo (20), a atividade O Forte e o Tempo será oferecida, estimulando os visitantes a interagir com a fortaleza de uma maneira leve e criativa, participando de um jogo que tem como objetivo a criação de um forte subjetivo. O acesso é gratuito.



No Murillo La Greca, na zona norte, além de conferir a Mostra Coletiva de Artes Visuais Vetores, que reúne trabalhos de nove artistas, e a exposição permanente do equipamento, Um artista de outro tempo, que conta a trajetória artística do patrono do equipamento, Murillo La Greca, será realizada, na quinta-feira( 17), uma capacitação sobre a arte e seu papel na escola, para 100 professores da rede municipal. A entrada é gratuita.



Já o Paço do Frevo, também no Centro, celebra a data com conversas, música e dança, além do acervo permanente, à disposição dos visitantes em busca de intimidade com o gênero musical e sua história. A programação iniciou nesta segunda-feira (14), celebrando a parceria entre os museus da cidade na realização do "InterAção", programa de residências em mediação e ações educativas desenvolvido pelo Paço. O ingresso custa R$ 8.



A Casa do Carnaval irá oferecer, gratuitamente, uma oficina de Catalogação de Acervos, desta segunda (14) a sexta (18). Serão disponibilizadas 10 vagas, destinadas a estudantes universitários, equipes de museus e interessados em aprender noções básicas sobre práticas de salvaguarda de acervo. As inscrições podem ser feitas pela internet ou pelo telefone (81) 3355-4311. As aulas acontecerão das 9h às 12h, e terão como facilitador o Museólogo e Historiador Anderson Santos.



Por fim, o Memorial Luiz Gonzaga oferecerá uma programação multimídia, com visita mediada pelo acervo, desta segunda (14) a sexta (18), das 9h às 17h, e exibição dos filmes O homem que engarrafava (2009), Gonzaga de pai pra filho (2012) e Caminhos da reportagem: Luiz Gonzaga (TV Brasil). Os visitantes poderão conferir ainda o acervo sobre Luiz Gonzaga com fotos, vídeos, discos, músicas, instrumentos musicais e objetos da cultura sertaneja.