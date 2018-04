'100 Anos de Arte Belga' tem obra de René Magritte

Seis anos depois de chegar à Bélgica, no ano de 1974, o engenheiro alemão Heinrich Simon comprou sua primeira pintura: uma obra de Louis Van Lint (1909-1986), um dos principais nomes do abstracionismo pós-guerra. Este foi o pontapé para a paixão de Heinrich e sua esposa Françoise Simon pela arte moderna belga. Pela primeira vez na América Latina, parte da coleção do casal estará exposta na mostra "100 Anos de Arte Belga" que tem abertura nesta quarta-feira (4), no Centro Cultural Fiesp.

Das cerca de 90 peças da coleção, 69 obras foram trazidas para o Brasil. Feitas por 37 artistas, elas estão divididas em cinco sessões temáticas – "Vida e Luz", "Realidades Alternativas", "Entre Engajamento e Escapismo", "Da Natureza ao Poema Pictórico" e "No Rigor". Cada fase apresenta, de maneira não cronológica, a temática comum do binômio arte-realidade e a evolução da arte belga ao longo do tempo.A mostra conta com