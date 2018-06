10ª edição do Forrozão do Galo agita o centro do Recife

O grande diferencial do festival são os polos culturais, que estarão localizados ao redor da Praça Sérgio Loreto e sediarão diferentes manifestações populares. Ao todo, serão seis polos:Polo instrumental, que apresentará a riqueza da música instrumental nordestina, como baião, xote, xaxado, com participação de bailarinos; Polo Raízes, com performances de grupos folclórico de coco, repente, embolada e ciranda; Polo Infantil das danças, que promoverá uma apresentação de quadrilhas juninas; Polo Gastronômico ofertará barracas com comidas típicas; Polo das Artes, com cidade cenográfica e exposição de artesanato; Polo do Forró, com shows e apresentações de artistas locais e nacionais. Na sexta, se apresentam no Polo do Forró Dani Verolli, Musa, Elba Ramalho e Jorge de Altinho. Já no sábado, é a vez de Gustavo Travassos, Loirão, Amigos Sertanejos e Joelma subirem ao palco.



Acessibilidade

O Forrozão do Galo promoverá um dia de acessibilidade. No sábado, às 18h30, o evento vai oferecer visita guiada, com áudiodescrição e libras. Para participar, os interessados devem enviar nome completo via whatsapp para (81) 99606.3464.

A visita guiada tem o número de vagas limitadas.

O Galo da Madrugada apresenta novidades para a 10ª edição do Forrozão do Galo, que acontece nesta sexta-feira (1º) e sábado (2), na Praça Sérgio Loreto, bairro de São José, no centro do Recife. Este ano, o projeto será apresentado em novo formato, com a criação de seis polos de animação que receberão apresentações de diversas manifestações da cultura regional típicas do período junino. Com programação totalmente gratuita, a festa deve reunir mais de 60 mil pessoas.A maior festa popular de São João do Recife contará com espaços especiais voltados para a música instrumental, os ritmos tradicionais da época, apresentações de quadrilhas, artesanato e comida típicas, além de tradicional cortejo junino, trios elétricos e superestrutura de palco. A temática principal do projeto gira em torno do plantio e da colheita do milho, que será celebrada por meio de cortejo cênico, reunindo diversos elementos culturais nordestinos (música, realidade, sociocultural e artesanato). Além disso, como o ciclo junino também envolve uma forte tradição religiosa, a trabalho de curadoria do evento também contempla referência aos principais santos tradicionalmente reverenciados nesta época, como: São José, que intercede pelas famílias; Santo Antônio, popularmente conhecido como o santo casamenteiro; São João, o padroeiro festejado; e São Pedro, o guardião da chuva.O cortejo desfilará pelas ruas do bairro de São José com percurso de aproximadamente 2km, composto pelos principais elementos tradicionais da época, entre eles: bacamartes, flamulas representando os santos, andor de São João, balões iluminados, grupos de pífanos e xaxado. O momento contará também com desfile de bonecos gigantes, carros alegóricos com figuras folclóricas, quadrilhas juninas, fogos de artifício e trios elétricos. Serão quatro trios elétricos, comandados por Fabiana Pimentinha, Banda Luará, Ivan Gadelha e Asas da América, que se apresentam nos dois dias de evento. Uma verdadeira e tradicional vivência da cultura e da história junina do Nordeste.