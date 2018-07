1º edição do Festival Internacional de Mulheres no Cinema homenageia Zezé Motta

O mercado audiovisual é um dos que mais cresce no Brasil, cerca de 9% ao ano, movimentando quase R$ 25 bilhões, segundo a Agência Nacional do Cinema. Contudo, a presença feminina ainda é mínima. Entre todos os filmes brasileiros registrados na Ancine entre 2009 a 2016 e lançados comercialmente em salas de exibição, menos de 17% foram dirigidos por mulheres. Para discutir a qeuidade de gênero na indústria em questão, a Casa Redonda e a Associação Cultural Kinoforum realizam a 1º edição do FIM - Festival Internacional de Mulheres no Cinema entre os dias 4 e 11 de julho, no CineSesc e no Espaço Itaú.

Com curadoria de Beth Sá Freire, Juliana Vicente e Andrea Cals, a 1ª edição do FIM homenageia Zezé Motta e a programação, com uma seleção de 28 filmes, conta com mostras competitivas de longas-metragens, programas que celebram a presença feminina por trás das câmeras e nas telas de cinema, sessões especiais e ações de formação.





FIM

www.fimcine.com.br

4 a 11 de julho

R$ 6 a R$ 20