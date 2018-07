Brasília sedia a 26ª edição da Expotchê

Já estão confirmados para esta edição os shows de: Nenhum de Nós, Renato Borghetti e Quarteto, Tati Portela, Papas da Língua, o Stand Up Bagual do Gaudêncio, Tchê Guri, a Cia de Dança Cadica Borghetti e o Circo Tholl de Pelotas, entre outros grandes nomes representantes da cultura do sul. Além disso, o evento abre espaço para os músicos e dançarinos dos Centros de Tradição Gaúcha - CTGs sediados em Brasília e entorno.



Haverá, ainda, uma área destinada à Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central que traz para o evento a representação do movimento tradicionalista. Neste local terá brechó de roupas típicas, o tradicional arroz carreteiro, pinhão, cusco, sagu, quentão de vinho e outras iguarias regionais. E, quem vai para o evento com suas pilchas (bombachas, vestido de prenda ou outra roupa típica gaúcha) não paga a entrada. Outra novidade, desta edição, será a apresentação da corte da Expotchê com uma rainha e duas princesas, seguindo uma tradição das feiras da região.



Nesta edição, em virtude da Copa do Mundo, o público poderá interagir e comentar os jogos com alguns jogadores dos times brasileiros "Grêmio" e "Internacional", que vão marcar presença na feira. Também será lançado o mascote da Expotchê, outra inovação, o Boneco de Neve "Tchêzinho", que estará à disposição do público para fotos durantes todos os dias do evento. Além disso, no espaço Tchê Bier haverá a transmissão dos jogos da Copa, e nos dois palcos será transmitida a final.



26ª EXPOTCHÊ EM BRASÍLIA

Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

De 06 a 15 de julho, segunda a sexta, das 16h às 23h; sábados e domingos, das 11h às 23h

Ingressos: R$ 20,00 (meia) mediante doação de alimentos, R$40,00 (inteira). A primeira hora é gratuita. Pessoas caracterizadas com pilchas e crianças até 7 anos não pagam ingresso.

